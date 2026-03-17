Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Может позволить не только Путин": Зеленский призвал мир готовиться к новой эре террора

19:48 17.03.2026 Вт
2 мин
Президент Украины предупредил об опасности распространения дешевых дронов
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Получить доступ к дронам могут не только большие режимы, как в России и Иране, но даже террористические группировки или преступники, которые действуют в одиночку.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления в британском парламенте.

Он отметил, что Иран и Россия получили возможность убивать "дешево и на большом расстоянии". Сейчас один "Шахед" стоит около 50 тысяч долларов. И партнеры Украины для их уничтожения часто используют ракеты, стоимость которых достигает 4 млн долларов.

"Иранцы знали, что ни одна ПВО в мире не может остановить такие дроны, такое количество дронов. И мы это изменили. В Украине мы останавливаем один такой дрон двумя или тремя перехватчиками, которые стоят менее 10 тысяч долларов", - обратил внимание президент.

По его словам, в контексте распространения дронов речь идет не только о нападениях со стороны государств. Поскольку теперь массовые атаки уже стоят не миллиарды, а намного меньше.

"Мы должны быть готовы к любому типу атак. В том числе - со стороны негосударственных субъектов: преступных группировок, террористических групп, а также одиночных нападающих, которые могут получить доступ к таким технологиям… Уже не только такой богатый и безумный, как Путин, может себе позволить это", - подчеркнул Зеленский.

Технологический перелом на поле боя в Украине

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что из-за роста возможностей дронов на фронте увеличивается протяженность "килл-зоны", куда чрезвычайно опасно заходить пехоте.

По его словам, Украина все еще опережает РФ в применении FPV-дронов. Это приводит к тому, что враг теряет инициативу.

