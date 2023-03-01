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В Киевской области зафиксировали российский воздушный объект: Силы ПВО наготове

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Среда 01 марта 2023 00:46
В Киевской области зафиксировали российский воздушный объект: Силы ПВО наготове Фото: В Киевской области зафиксировали российский воздушный объект (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Киевской области в ночь на 1 марта зафиксирован российский воздушный объект. Силы противовоздушной обороны готовы к работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

Местных жителей призвали находиться в укрытиях и безопасных местах, пока не появится информация об отбое.

"Отмечаем важность соблюдения информационной тишины - не фотографируйте и не выкладывайте в сеть работу военных", - добавили в ОВА.

Напомним, в Полтавской области 1 марта сбили вражеский БПЛА. Там была объявлена воздушная тревога.

К слову, вечером 28 февраля в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Ее причиной стал запуск иранских дронов-камикадзе россиянами.

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