В Киевской области зафиксировали российский воздушный объект: Силы ПВО наготове

В Киевской области в ночь на 1 марта зафиксирован российский воздушный объект. Силы противовоздушной обороны готовы к работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

Местных жителей призвали находиться в укрытиях и безопасных местах, пока не появится информация об отбое. "Отмечаем важность соблюдения информационной тишины - не фотографируйте и не выкладывайте в сеть работу военных", - добавили в ОВА.