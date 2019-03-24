Кількість загиблих через тропічний циклон в Африці зросла до 761

Фото: циклон в Африці (з відкритих джерел)

Постраждали півмільйона людей

В результаті удару тропічного циклону "Идай" в Африці кількість загиблих досягла 761 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що повінь у Мозамбіку забрав життя 446 осіб, в Зімбабве загинуло 259 осіб, в Малаві - 56. Також в результаті удару тропічного циклону постраждали півмільйона чоловік.

Зазначимо, циклон "Идай" минулого тижня обрушився на портове місто Мозамбіку зі швидкістю вітру до 170 км на годину (105 миль у годину), а потім перемістився вглиб материка в Зімбабве і Малаві, затопивши населення і спустошивши будинку.

У заяві Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) зазначено, що масштаби збитку, нанесеного циклоном Идай, який налетів на мозамбіцька місто Бейра, колосальні і жахливі. У документі наголошується, що 90% міста з населенням понад 500 тисяч осіб та його околиць були "пошкоджені або зруйновані".

Зазначалося, що в результаті сильних дощів, які викликали повені і руйнування в східних частинах Зімбабве, пропали безвісти щонайменше 100 осіб.