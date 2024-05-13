В Минздраве сделали важное заявление о медосмотре мужчин, у которых есть инвалидность
В Украине проведут проверки решений медико-социальных экспертиз насчет мужчин, которым предоставили статус инвалидности 2 и 3 групп после начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины в Facebook.
Как отметили в Минздраве, проверять будут не все такие решения медико-социальных экспертиз. Исключения составляют:
- те, кому сменили группу инвалидности на 2 или 3;
- те, кто получил группу инвалидности в результате заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества;
- те, у кого отсутствуют конечности, кисти рук, стопы ног, один из парных органов;
- те, у кого диагностировали онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы по причине инвалидности с детства.
"Самостоятельно появляться для прохождения повторного осмотра всем людям, у которых есть установленный статус после 24.02.2024, по состоянию на сейчас не надо", - подчеркнули в Минздраве.
Закон о мобилизации
Напомним, недавно Верховная рада приняла закон о мобилизации, после чего его почти сразу подписал президент Украины Владимир Зеленский.
В частности, документ обязывает мужчин, которые получили инвалидности 2 и 3 групп после полномасштабного вторжения россиян, пройти повторный медосмотр.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.