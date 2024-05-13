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В Минздраве сделали важное заявление о медосмотре мужчин, у которых есть инвалидность

Понедельник 13 мая 2024 18:51
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В Минздраве сделали важное заявление о медосмотре мужчин, у которых есть инвалидность Иллюстративное фото: в Минздраве объяснили, кому из мужчин надо проходить повторный медосмотр (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине проведут проверки решений медико-социальных экспертиз насчет мужчин, которым предоставили статус инвалидности 2 и 3 групп после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Как отметили в Минздраве, проверять будут не все такие решения медико-социальных экспертиз. Исключения составляют:

  • те, кому сменили группу инвалидности на 2 или 3;
  • те, кто получил группу инвалидности в результате заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества;
  • те, у кого отсутствуют конечности, кисти рук, стопы ног, один из парных органов;
  • те, у кого диагностировали онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические расстройства, церебральный паралич или другие паралитические синдромы по причине инвалидности с детства.

"Самостоятельно появляться для прохождения повторного осмотра всем людям, у которых есть установленный статус после 24.02.2024, по состоянию на сейчас не надо", - подчеркнули в Минздраве.

Закон о мобилизации

Напомним, недавно Верховная рада приняла закон о мобилизации, после чего его почти сразу подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, документ обязывает мужчин, которые получили инвалидности 2 и 3 групп после полномасштабного вторжения россиян, пройти повторный медосмотр.

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