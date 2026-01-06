Детей учат по учебникам СССР: в Киеве разоблачили подпольную школу при монастыре УПЦ МП

В Киеве при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" обнаружили подпольную школу, где дети учатся по советским учебникам, изучают русский и смотрят российские фильмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слідство.Інфо ", заявление министра образования и науки Оксена Лисового и сообщение Госслужбы качества образования в Facebook .

Руководитель заведения Анна Болгова называет его "семейным клубом", при этом оно работает как полноценная школа. В частности, есть 5-дневная учебная неделя с 09:00 до 14:00, группа продленного дня, контрольные работы и оценки. В школе учатся более 60 детей с 1 по 9 класс, работают 16 учителей.

Согласно расследованию, детей в начальных классах учат по учебникам советских времен, в частности, это арифметика 1966 года издания. В расписании есть предмет "славянский язык", на котором на самом деле учат русскому. Родители рассказали, что общение на занятиях частично происходит на русском.

Более того, у школы отсутствует официальная лицензия. Документы детей хранятся в лицензированных украинских школах, в частности, в лицее "Ранчо Скул" на Киевщине и учебном заведении Константиновского горсовета в Донецкой области. Директора заведений признаются, что все оценки получают из школы при монастыре.

"У меня они не учатся вообще никак, они просто числятся. А все обучение происходит в школе при монастыре, по дружбе с Анной Анатольевной (Болговой, - ред.) школа нам дает оценки и все. И мы здесь проставляем полностью все оценивание, все идет из той школы. Они светятся как очники", - рассказала журналистам директор лицея Яна Кожема.

По словам Болговой, помещение для школы предоставил и перестроил настоятель монастыря, архиепископ Исаакий Ворзельский (Федор Филиппович Андроник).

Реакция Оксена Лисового

Оксен Лисовой подчеркнул, что журналисты "выполнили важную и принципиальную работу".

"Существование в Киеве подпольной школы, которая воспитывает детей в духе "русского мира", на четвертый год полномасштабной войны - ситуация, которая не имеет никаких объяснений. В столице государства, которое борется за собственное выживание, подобное не просто недопустимо - это прямая угроза для детей и государства, в котором они живут", - говорится в его заявлении.

Лисовой отметил, что дал поручение главе Государственной службы качества образования Украины проверить учреждения, в которых дети фиктивно числились как ученики, но фактически учились в подпольной школе.

"Отдельно и принципиально будут проверены действия руководителей и педагогов, привлеченных к этой деятельности. По результатам проверок должны быть приняты конкретные, жесткие решения в отношении организаторов и лиц, которые непосредственно осуществляли это обучение", - написал он.

В Государственной службе качества образования сообщили, что совместно с правоохранителями будут принимать предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных лиц к ответственности.