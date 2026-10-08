Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры

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Прагматичный разворот : правительство Петера Мадяра демонстрирует готовность к диалогу с Киевом и разблокированию ключевых решений, несмотря на публичные заявления на внутреннюю аудиторию.

: правительство Петера Мадяра демонстрирует готовность к диалогу с Киевом и разблокированию ключевых решений, несмотря на публичные заявления на внутреннюю аудиторию. Языковой компромисс : условием для снятия венгерского вето на пути Украины в ЕС стало согласование изменений в законодательство о правах национальных сообществ, которое должно быть имплементировано в ближайшее время.

: условием для снятия венгерского вето на пути Украины в ЕС стало согласование изменений в законодательство о правах национальных сообществ, которое должно быть имплементировано в ближайшее время. Внутриполитические страхи : публичные демарши Будапешта обусловлены давлением орбановской оппозиции, опасениями потерять рейтинг и сложностью предыдущих консультаций.

: публичные демарши Будапешта обусловлены давлением орбановской оппозиции, опасениями потерять рейтинг и сложностью предыдущих консультаций. Что дальше: практическое выполнение договоренностей откроет прямой путь к полному разблокированию евроинтеграционных кластеров для Украины и встречи Владимира Зеленского с Петером Мадяром.

Весной этого года "лед" в отношениях Украины и Венгрии начал таять. Тотально недоговороспособный Виктор Орбан ушел в политическое небытие. Новая же власть выглядела по крайней мере настроенной на диалог.

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И в самом деле, правительство Петера Мадяра разблокировало выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, открытие двух переговорных кластеров на переговорах с ЕС, а также участвует в ряде проукраинских инициатив.

Со своей стороны Киев также демонстрировал символические "реверансы" в сторону Будапешта. Украина стала первым государством в мире, которое на национальном уровне признало и осудило системные репрессии против венгров времен СССР.

Однако в середине сентября премьер-министр Венгрии Петер Мадяр и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига публично обменялись жесткими репликами в сети X. Поводом стало заявление Мадяра в венгерском парламенте о том, что Венгрию якобы включили в инициативу "Карпатская восьмерка" (C8) против ее воли.

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Кроме того, Мадяр заявил, что во время каденции его правительства в Венгрии не появятся никакие хранилища для стратегических запасов нефти Украины. Так он отреагировал на Меморандум, подписанный между украинским "Нафтогазом" и венгерской компанией MOL.

"Похоже, что пока Виктора Орбана нет, его политика обструкционизма и изоляционизма продолжает процветать", – написал Сибига реагируя.

В ответ Мадяр заявил под постом Сибиги, что любые публичные заявления об участии суверенного государства в международных инициативах без предварительных обсуждений неприемлемы.

К диалогу в соцсети присоединилась и глава венгерского МИД Анита Орбан. По ее словам, новое правительство с момента прихода к власти "сделало немало жестов доброй воли в адрес Украины", поэтому сравнения с политикой ее предшественника безосновательны.

Впоследствии, чтобы снять напряжение, Андрей Сибига и Анита Орбан провели личную встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вышли с позитивными заявлениями по итогам. Однако говорить о полном восстановлении доверия между Киевом и Будапештом пока рано.

Стратегическая рамка Мадяра

Поинформированные собеседники РБК-Украина в политических кругах выделяют несколько причин, почему венгерский лидер показательно дистанцируется от украинского трека.

"Мадяр пока в тему Украины не сильно заходит, потому что он понимает, что это очень чувствительная тема для его же электората и для венгров в целом. Потому что Орбан кормил их пропагандой 16 лет, а особенно ярко последние 9 лет относительно Украины", – говорит РБК-Украина аналитик Совета внешней политики "Украинская призма" Илья Юрчина.

Насколько оправданны такие опасения в его команде на самом деле – отдельный открытый вопрос. Практически ежедневно правительство Мадяра создает инфоповоды, которые лишь играют ему в плюс: от уголовных дел против коррупционеров времен Орбана до анонсов реформ и траншей от ЕС. И на этом фоне украинский вопрос часто теряется.

Зеленский и Мадяр на предвыборном плакате Виктора Орбана (фото: Милан Лелич / РБК-Украина)

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Определенный шлейф оставляет и бэкграунд Мадяра, который, несмотря на свой имидж молодого реформатора, все же вышел из орбановской партии "Фидес". В то же время каждое отдельное заявление Мадяра следует воспринимать с учетом контекста и стиля общения венгерского премьера, который привык доносить свое мнение временами на очень простых и даже "детских" примерах.

К примеру, заявления о "Карпатской восьмерке" от Мадяра впервые прозвучали, когда он выступал в парламенте и отбивался от депутатов партии Орбана, которые его обвиняли в проукраинскости.

Что касается участия в "Карпатской восьмерке", также не исключено, что речь идет о банальной ревности, предполагает собеседник РБК-Украина в Будапеште, который длительное время причастен к венгерской политике.

Петер Мадяр на саммите Вышеградской четверки (фото: facebook.com/peter.magyar.102)

Больше внимания Мадяр уделяет реанимации другой региональной организации – Вышеградской четверки. Этот формат, объединяющий Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу, в определенной степени пришел в упадок в последние годы Орбана. Что важно, в отличие от C8, в Вышеградской четверке Мадяр играет первые роли.

Впрочем, выгоды от участия в Карпатской инициативе и в целом от налаживания отношений с Украиной для Венгрии очевидны.

Так что в конце концов министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан не исключила, что ее страна в будущем может стать участницей C8. В интервью венгерскому изданию Index, она отметила, что Будапешт готов участвовать в региональных и двусторонних форматах сотрудничества, если они отвечают интересам Венгрии. Но, по словам Орбан, этому должны предшествовать переговоры и надлежащая подготовка.

Шаг за шагом

Главным маркером того, способны ли Киев и Будапешт выстроить партнерство и избежать новых политических кризисов, остается урегулирование прав национальных сообществ.

Именно этот трек напрямую влияет на движение Украины в Евросоюз, ведь Венгрия до сих пор блокирует часть переговорных кластеров. В этом направлении есть ощутимый прогресс. По словам посла Украины в Венгрии Федора Шандора, 22 сентября окончательно были согласованы изменения относительно образования национальных меньшинств, которые должен принять парламент для дальнейшей евроинтеграции. Важно, что речь идет не только об венгерском меньшинстве, но и других.

"Завершилась работа экспертной комиссии, которая собиралась для уточнения всех терминов, запятых, точек, оборотов в венгерском и украинском языках, которые попадут в качестве поправок в закон о национальной общине. И это касается не только венгерской общины, но и других", – отмечает дипломат.

Следующим шагом стала непосредственная законодательная работа. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №16119, который должен окончательно закрепить образовательные права национальных меньшинств. Регистрацию законопроекта приветствовал и Петер Мадяр.

Документ выписан настолько тщательно, что, по убеждению Шандора, к нему не будет иметь претензий ни одна другая страна, чьи общины проживают в Украине – будь то Румыния, Болгария или Греция.

Чтобы проголосовать за этот и другие евроинтеграционные законопроекты, Верховная Рада сойдется уже 12 октября, после возвращения депутатов из работы в округах и комитетах.

Успешное решение этого вопроса открывает прямой путь к разблокированию евроинтеграционного движения Украины. Как отмечает информированный источник РБК-Украина, по оптимистичному сценарию уже на следующей неделе ожидается открытие еще двух переговорных кластеров.

Со своей стороны, вчера, 7 октября, шаг вперед сделала и Венгрия, сняв вето с технического решения, которое дает зеленый свет открытию этих двух кластеров.

Если процесс имплементации закона пройдет по плану и не встретит новых политических препятствий, это создаст необходимые условия для полноценной встречи Владимира Зеленского и Петера Мадяра.

Ожидается, что уже после этого саммита на высшем уровне Будапешт даст "зеленый свет" на открытие двух последних кластеров. По предварительным планам, это должно произойти до конца года.

Трудности энергетики

Несколько обособленной является история с меморандумом между украинским "Нафтогазом" и венгерской компанией MOL, хотя в медиаполе она смешалась с вопросом нацменьшинств и кластеров.

Большинство собеседников издания сходятся во мнении, что одной из главных причин публичного недовольства Петера Мадяра меморандумом стало то, что он узнал о подписании документа фактически из новостей. Отсутствие предварительных переговоров с правительством, собственно, и вызвало жесткую реакцию премьер-министра. Но и здесь нужно учитывать контекст.

Заявление Мадяра опять же прозвучало в парламенте, где он должен демонстрировать защиту национальных интересов. При этом важна общая рамка отношений между правительством Мадяра и руководством MOL Group.

Это крупнейшая в Венгрии нефтегазовая корпорация. Непосредственная доля государства в ней невелика, хотя у правительства есть специальная акция серии "B", которая предоставляет государству право вето и стратегический контроль над ключевыми решениями компании.

"Среди частных акционеров есть люди, которые, по мнению самого Петера Мадяра, очень-очень близки к Виктору Орбану. Соответственно, Мадяр всегда к MOL как к крупному энергетическому концерну будет относиться с особой осторожностью, потому что он им не доверяет", – отмечает Илья Юрчина в комментарии изданию.

Флаги Украины, Венгрии, ЕС на горсовете Берегово в Закарпатье (фото: Getty Images)

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Похоже, все это накладывается также на желание венгерских властей не слишком обострять отношения с Россией, от которой Будапешт будет получать энергоносители до октября 2027 года. Хотя ЕС от российских газа и нефти отказался, для Венгрии и Словакии сделали временное исключение по настоянию еще Орбана.

Вместе с тем отношения Венгрии и России сейчас точно нельзя назвать теплыми. В начале сентября правительство Мадяра приказало 10 российским дипломатам покинуть страну из соображений национальной безопасности. В ответ 1 октября Россия объявила о зеркальном выдворении группы сотрудников посольства и консульств Венгрии.

При таких условиях размещение нефтяных резервов для Украины, вероятно, правительство рассматривает как чрезмерный риск безопасности, способный спровоцировать Россию на дальнейшие действия. И, похоже, это понимают также в самой компании.

На запрос РБК-Украина в MOL ответили, что меморандум с "Нафтогазом" похож на другие, подписанные уже ранее с другими европейскими компаниями. Такие соглашения обычно являются первым шагом к изучению потенциальных направлений сотрудничества и началу подготовительного процесса, который может, но и не обязательно должен привести к реализации конкретного проекта.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный с "Нафтогазом", вписывается в эти рамки международного сотрудничества: мы изучаем технические условия и финансовые возможности, а также определяем, каким экологическим, безопасным и регуляторным требованиям необходимо следовать. Этот процесс может занять несколько лет", – отметили в компании.

Учитывая текущие обстоятельства, любой потенциальный проект, связанный с Украиной, вероятнее всего, может появиться в контексте будущего восстановления и отстройки страны. Важно отметить, что окончательное решение еще не принято.

Завод нефтяной компании MOL в Венгрии (фото: Getty Images)

"MOL полностью понимает позицию правительства Венгрии. Если предыдущие оценки и технико-экономические обоснования будут продвигаться дальше, а проект получит необходимую поддержку от соответствующих лиц, принимающих решения, любые дальнейшие шаги будут осуществляться в тесной консультации со всеми заинтересованными сторонами и правительствами, а также с полным соблюдением действующей нормативно-правовой базы", – сообщили в MOL Group.

Сложные разговоры

Окончательно закрепить потепление отношений между Украиной и Венгрией должен был бы саммит Владимира Зеленского с Петером Мадяром. Когда он состоится – как и прежде, зависит от практической имплементации договоренностей относительно прав нацменьшинств. Но ключевая основа для их встречи закладывается именно сейчас.

"Уже сформировалось, к сожалению, такое мнение, что с 2017 года эти правки шли очень долго и с напряжением, и венгерская сторона хочет увидеть сигналы доверия. Сигнал доверия прозвучал: мы согласовали все моменты, которые были критическими, и движемся дальше. Могли и не согласовывать, остановиться и ждать. А так все в турборежиме идет на самом деле", – говорит РБК-Украина Федор Шандор.

Поводы для оживления диалога или дополнительных контактов появятся уже в ближайшее время. В частности, 23 октября в Венгрии отмечают важный государственный праздник – в память о начале антикоммунистического восстания 1956 года и провозглашении Венгерской Республики в 1989 году.

Вместе с тем в Киеве должны понимать: любой реальный прогресс в двустороннем треке Петер Мадяр из внутриполитических соображений будет пытаться продавать своему избирателю исключительно как собственную дипломатическую победу.

Раньше политики имели возможность транслировать разные и временами противоположные месседжи для домашней и зарубежной аудиторий, и это создавало меньше недоразумений.

Теперь информационные потоки окончательно смешались. Поэтому Украине понадобится особая мудрость, чтобы трезво оценивать, что именно, в каком контексте и для кого декларирует венгерский премьер, и не воспринимать его внутриполитическую браваду как повод для обид.

Вопрос – ответ (FAQ):

– Когда Венгрия может полностью разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС?

– Первые два переговорных кластера могут быть открыты в середине октября сразу после голосования Верховной Рады за согласованные языковые правки. Окончательное снятие вето на остальные два кластера ожидается после проведения официального саммита лидеров обеих стран до конца текущего года.

– Что именно Украина меняет в законодательстве о нацменьшинствах для компромисса с Будапештом?

– Украинская и венгерская стороны согласовали уточненный законопроект №16119, который урегулирует образовательные и языковые права национальных общин. Документ выписан по европейским стандартам и защищает права не только венгерского меньшинства, но и других сообществ — в частности румынского, болгарского и греческого.

– Почему Петер Мадяр критикует Украину, если его правительство идет на дипломатические компромиссы?

– Жесткие публичные заявления венгерского премьера рассчитаны на внутреннего избирателя и являются ответом на упреки оппозиционной партии Виктора Орбана. Мадяр вынужден демонстрировать твердую позицию перед консервативной аудиторией, поэтому любой прогресс в отношениях с Киевом он будет преуспевать как собственную политическую победу.

– При каких условиях состоится личная встреча Владимира Зеленского и Петера Мадяра?

– Главной предпосылкой для саммита на высшем уровне является практическое принятие и начало имплементации закона о правах нацменьшинств до декабря. Официальное подтверждение выполнения языковых требований создаст необходимый уровень доверия для проведения этой встречи.