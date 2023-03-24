"Мотор Сич" продавала двигатели компаниям из Ирана. Среди них - разработчики "Шахедов"

Украинское стратегическое предприятие "Мотор Сич" годами вело торговлю с подсанкционными иранскими компаниями, связанными с военной промышленностью, в том числе причастные к разработке дронов-камикадзе типа Shahed.

В распоряжении журналистов оказались документы, свидетельствующие о том, что "Мотор Сич" продавала находящаяся под санкциями США и ЕС компаниям Ирана, но еще до введения ограничений Украиной, товары двойного использования.

Речь идет о поставках двигателей АИ-9 и ТВ3-117 - такие модели устанавливают как на небольшие транспортные самолеты, так и на военные вертолеты, в частности типа Ка-52, которые Россия использует в войне против Украины.

Среди этих компаний есть даже предприятия, связанные с государственной военной промышленностью Ирана и причастные к разработке Shahed-171 и Shahed-136, которыми российская армия сейчас массово обстреливает украинские города.

В процессе анализа журналисты обнаружили еще одну компанию из Ирана, с которой торговала "Мотор Сич", но против которой до сих пор не введены никакие санкции. Хотя в ней, как оказалось, те же люди, которые перешли из подсанкционных иранских предприятий, но теперь работают просто под другой "вывеской".

Документальные доказательства такого сотрудничества правоохранители обнаружили в рабочем кабинете многолетнего президента Мотор Сечи Вячеслава Богуслаева.

Анализируя копии изъятых правоохранителями материалов, журналисты выделили три иранские фирмы, с которыми сотрудничала украинская корпорация "Мотор Сич":

Design and Manufacturing of Aeroengines (сокращенно: DAMA), другое, ее же название - Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Design and Manufacturing of Aeroengines, которая ныне под номером 68 в санкционном списке СНБО - это иранская компания, которая, по данным НАПК, принимала участие в исследованиях, разработке и производстве БПЛА Shahed-171. Евросоюз ввел против этой компании санкции еще в 2012 году. В 2022 году к ним присоединились и США.

Отмечается, что руководство "Мотор Сичи" отдавало себе отчет, что прямая торговля с Ираном опасна для бизнеса. По этой причине президент "Мотор Сичи" Боугслаев сам предлагал привлечь белорусского посредника.