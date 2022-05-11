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Полтавський район зазнав ракетного удару з літака РФ

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Полтавська область, Середа 11 травня 2022 21:00
Полтавський район зазнав ракетного удару з літака РФ Фото: Ворожий літак завдав удару по Полтавщині (t.me/dsszzi_official)
Автор: Антон Федорців

Ракетного удару з ворожого літака зазнав Полтавський район. Обстріл підтвердив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис очільника області в Telegram.

Регіон зазнав обстрілу в середу ввечері. Деталі удару, а також інформацію щодо його жертв і можливих руйнувань наразі уточнюють.

"Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування й постраждалих", – ідеться в повідомленні.

Згодом Лунін деталізував інформацію про удар. Від "прильоту" постраждала Карлівська громада, де через обстріл зайнявся інфраструктурний об'єкт.

До слова, російські окупанти завдали 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі.

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