Полтавський район зазнав ракетного удару з літака РФ
Ракетного удару з ворожого літака зазнав Полтавський район. Обстріл підтвердив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис очільника області в Telegram.
Регіон зазнав обстрілу в середу ввечері. Деталі удару, а також інформацію щодо його жертв і можливих руйнувань наразі уточнюють.
"Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування й постраждалих", – ідеться в повідомленні.
Згодом Лунін деталізував інформацію про удар. Від "прильоту" постраждала Карлівська громада, де через обстріл зайнявся інфраструктурний об'єкт.
До слова, російські окупанти завдали 18 ракетних ударів по селищу на Запоріжжі.
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