ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни знову обстріляли Кременчуцький НПЗ. Прилетіло чотири ракети

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 травня 2022 17:34
Росіяни знову обстріляли Кременчуцький НПЗ. Прилетіло чотири ракети Фото: ракетні удари у Полтавській області (dsns)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росіяни знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ. Також повідомляють про вибухи у Полтавському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття", - повідомив Лунін.

Інформацію про вибухи у Полтавському районі також підтвердив мер Полтави Олександр Мамай.

Нагадаємо, в результаті ракетного удару по Кременчуку 24 квітня постраждали місцеві теплоелектроцентраль і нафтопереробний завод. Також відомо про одного загиблого.

11 травня ракетного удару з ворожого літака зазнав Полтавський район. Обстріл підтвердив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область