Росіяни знову обстріляли Кременчуцький НПЗ. Прилетіло чотири ракети
Фото: ракетні удари у Полтавській області (dsns)
Росіяни знову вдарили ракетами по Кременчуцькому НПЗ. Також повідомляють про вибухи у Полтавському районі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття", - повідомив Лунін.
Інформацію про вибухи у Полтавському районі також підтвердив мер Полтави Олександр Мамай.
Нагадаємо, в результаті ракетного удару по Кременчуку 24 квітня постраждали місцеві теплоелектроцентраль і нафтопереробний завод. Також відомо про одного загиблого.
11 травня ракетного удару з ворожого літака зазнав Полтавський район. Обстріл підтвердив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.