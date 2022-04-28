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Москву чекає небачена бідність. Енергетичне ембарго проти Росії питання часу, - ОП

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що Росія зіткнеться з енергетичним ембарго і це лише питання часу. Після чого країну очікує бідність у небачених раніше масштабах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка в Twitter.

"Запровадження ембарго на російські енергоносії - це питання часу. Відмова від російської нафти - це не лише про моральну відповідальність, а й про розрахунок: Росія перестала бути надійним і прогнозованим партнером в очах світу, тож світ не може собі дозволити залежати від неї", - написав він.

Подоляк зазначив, що Європі вдасться швидко відмовитися від російських енергоресурсів.

"Швидко перелаштуватися на альтернативні канали постачання буде дорого, але не так дорого, як коли цього не зробити. У середньостроковій перспективі на Москву чекатиме тотальна економічна й політична ізоляція. Як наслідок - бідність у масштабах, яких Росія ще не бачила", - підкреслив радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн він дізнався про те, що ембарго на нафту має бути в шостому пакеті санкцій проти Росії.

Зазначимо, держсекретар США Ентоні Блінкен в ході виступу в Сенаті заявив, що Євросоюз готує нафтове ембарго щодо Росії.

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