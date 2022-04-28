Москву ждет невиданная бедность. Энергетическое эмбарго против России вопрос времени, - ОП

"Введение эмбарго на российские энергоносители - это вопрос времени. Отказ от российской нефти - это не только о моральной ответственности, но и о расчете: Россия перестала быть надежным и прогнозируемым партнером в глазах мира, поэтому мир не может себе позволить зависеть от нее", - написал он.

Подоляк отметил, что Европе удастся быстро отказаться от российских энергоресурсов.

"Быстро перестроиться на альтернативные каналы поставки будет дорого, но не так дорого, как когда этого не сделать. В среднесрочной перспективе Москву ждет тотальная экономическая и политическая изоляция. Как следствие - бедность в масштабах, которых Россия еще не видела", - подчеркнул советник главы Офиса президента.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он узнал о том, что эмбарго на нефть должно быть в шестом пакете санкций против России.

Отметим, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате заявил, что Евросоюз готовит нефтяное эмбарго в отношении России.

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