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Ембарго на нафту має бути в шостому пакеті санкцій проти РФ, - Зеленський

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Четвер 28 квітня 2022 00:02
Ембарго на нафту має бути в шостому пакеті санкцій проти РФ, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн він дізнався про те, що ембарго на нафту має бути в шостому пакеті санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Дізнався про хід підготовки 6-го пакету санкцій, який повинен містити ембарго на нафту", - заявив глава держави.

Він також подякував за рішення Єврокомісії скасувати тарифи і квоти на українську промислову та аграрну продукцію.

Крім того, в ході діалогу з Урсулою фон дер Ляйен президент обговорив подальшу фінансову підтримку України, в тому числі макрофінансову допомогу.

Зазначимо, держсекретар США Ентоні Блінкен в ході виступу в Сенаті заявив, що Євросоюз готує нафтове ембарго щодо Росії.

Раніше віцеканцлер, міністр економіки і проблем клімату Німеччини Роберт Хабек заявив про те, що Німеччина готова до відмови від нафти з РФ за кілька днів.

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