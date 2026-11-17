Москву вечером 16 ноября и в ночь на 17 ноября массово атаковали беспилотники. Уже есть сообщения о взрывах и падении обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посты мэра Москвы Сергея Собянина, "Росавиацию" и роспаблики.

Отметим, что Собянин начал сообщать о сбитых БпЛА после 19:00. К полуночи, по его данным, на подлете к Москве были уничтожены уже около 200 беспилотников.

На фоне атаки в столице и Московской области звучали взрывы. Сообщалось также о падении обломков сбитых дронов. На местах происшествий работают экстренные и другие профильные службы.

Аэропорты "стали"

В связи с угрозой в небе приостанавливалась работа всех четырех московских аэропортов: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского. Ограничения затронули как вылет, так и прием самолетов.

Российские СМИ сообщали, что десятки самолетов, направлявшихся в Москву, были вынуждены изменить маршруты и приземлиться в других городах.

Около полуночи Росавиация сообщила о частичном снятии ограничений. Некоторые аэропорты начали отправлять самолеты на вылет, однако прием воздушных судов все еще оставался ограниченным.

По данным сервиса отслеживания работы аэропортов, ограничения в Шереметьево сняли в 23:50 по московскому времени, тогда как в трех других аэропортах они сохранялись.