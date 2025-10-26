Москву атаковали "неизвестные дроны": российская столица содрогается от взрывов

Коваленко коротко написал, что Москва находится под атакой дронов, в подробности он не вдавался. Зато российские СМИ публикуют многочисленные фото и видео из столицы РФ: там очень громко, слышны взрывы, где-то в столице уже поднимается столб дыма. В чатах среди жителей Москвы бушует паника.

Российские каналы утверждают, что украинский дрон якобы попал в многоэтажный дом. Однако это больше похоже на результат "работы" российской противовоздушной обороны, которая "прославилась" попаданиями в собственные многоэтажные дома.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин все "все сбил". Он утверждает, что противовоздушная оборона РФ якобы "отражает атаки" дронов. Правда, он не комментирует столб дыма посреди российской столицы.

При этом сеть уже облетело фото российского аналога МВГ (украинских огневых групп, которые сбивают дроны) - российские солдаты на пикапе с пулеметом стали прямо напротив Кремля.