Україна звільнить своїх громадян, а колаборантам пощади не буде, - Подоляк

Ніхто не засуджує українців, які вимушено залишилися на окупованих територіях. Однак колаборантам, які перебувають при владі, доведеться відповідати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Михайла Подоляка .

"Ніхто не може засуджувати українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Ми з розумінням ставимося до людей, які мусять продовжувати працювати: медиків, комунальників тощо. Але не до колаборантів у владі - їм не буде пощади. Україна звільнить своїх громадян. Скоро", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Україна виключає можливість жертвувати своїми територіями заради того, щоб утихомирити Російську Федерацію. Українці знають, за що борються, і тому здобудуть перемогу.

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