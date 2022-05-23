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Україна звільнить своїх громадян, а колаборантам пощади не буде, - Подоляк

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 19:14
Україна звільнить своїх громадян, а колаборантам пощади не буде, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ніхто не засуджує українців, які вимушено залишилися на окупованих територіях. Однак колаборантам, які перебувають при владі, доведеться відповідати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Михайла Подоляка.

"Ніхто не може засуджувати українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Ми з розумінням ставимося до людей, які мусять продовжувати працювати: медиків, комунальників тощо. Але не до колаборантів у владі - їм не буде пощади. Україна звільнить своїх громадян. Скоро", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Україна виключає можливість жертвувати своїми територіями заради того, щоб утихомирити Російську Федерацію. Українці знають, за що борються, і тому здобудуть перемогу.

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