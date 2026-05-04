Путин повысил генерала, который командовал преступлениями в Буче

Хозяин Кремля Владимир Путин назначил на руководящую должность в вооруженных силах России генерала, которого подозревают в причастности к убийствам мирных жителей в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Кто такой Чайко

Генерал-полковник Александр Чайко получил назначение на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ.

В 2022 году Чайко командовал группировкой "Восток", которая наступала на Киевскую область. Именно его подразделения действовали на тех территориях, где позже обнаружили массовые убийства гражданских.

Генерала обвиняют в том, что он согласовывал приказы командиров по убийству мирных жителей в Буче.

СБУ объявила подозрение

В июле 2025 года Служба безопасности Украины объявила Чайке подозрение в совершении военных преступлений.

В частности, ему вменяют приказы бомбить жилые дома в Бородянке Киевской области.

Теперь тот же генерал возглавит одну из ключевых силовых группировок России.