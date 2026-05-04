Путин повысил генерала, который командовал преступлениями в Буче
Хозяин Кремля Владимир Путин назначил на руководящую должность в вооруженных силах России генерала, которого подозревают в причастности к убийствам мирных жителей в Буче.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Кто такой Чайко
Генерал-полковник Александр Чайко получил назначение на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ.
В 2022 году Чайко командовал группировкой "Восток", которая наступала на Киевскую область. Именно его подразделения действовали на тех территориях, где позже обнаружили массовые убийства гражданских.
Генерала обвиняют в том, что он согласовывал приказы командиров по убийству мирных жителей в Буче.
СБУ объявила подозрение
В июле 2025 года Служба безопасности Украины объявила Чайке подозрение в совершении военных преступлений.
В частности, ему вменяют приказы бомбить жилые дома в Бородянке Киевской области.
Теперь тот же генерал возглавит одну из ключевых силовых группировок России.
Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2025 года Украина впервые установила конкретного российского командира подозреваемым в убийствах мирных в Буче.
Следствие восстанавливало цепочку командования, ответственного за массовые расправы во время оккупации города. Юрий Владимирович Ким подозревается в уголовной ответственности за 17 убийств и четыре случая жестокого обращения. Он руководил одним из взводов армии РФ.
