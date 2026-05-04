ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Путин повысил генерала, который командовал преступлениями в Буче

15:06 04.05.2026 Пн
2 мин
За что генерал Чайко получил повышение в армии РФ?
aimg Елена Чупровская
Путин повысил генерала, который командовал преступлениями в Буче Фото: генерал армии РФ Александр Чайко
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Хозяин Кремля Владимир Путин назначил на руководящую должность в вооруженных силах России генерала, которого подозревают в причастности к убийствам мирных жителей в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также: Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский

Кто такой Чайко

Генерал-полковник Александр Чайко получил назначение на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ.

В 2022 году Чайко командовал группировкой "Восток", которая наступала на Киевскую область. Именно его подразделения действовали на тех территориях, где позже обнаружили массовые убийства гражданских.

Генерала обвиняют в том, что он согласовывал приказы командиров по убийству мирных жителей в Буче.

СБУ объявила подозрение

В июле 2025 года Служба безопасности Украины объявила Чайке подозрение в совершении военных преступлений.

В частности, ему вменяют приказы бомбить жилые дома в Бородянке Киевской области.

Теперь тот же генерал возглавит одну из ключевых силовых группировок России.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2025 года Украина впервые установила конкретного российского командира подозреваемым в убийствах мирных в Буче.

Следствие восстанавливало цепочку командования, ответственного за массовые расправы во время оккупации города. Юрий Владимирович Ким подозревается в уголовной ответственности за 17 убийств и четыре случая жестокого обращения. Он руководил одним из взводов армии РФ.

Также мы писали, что идентифицировали 13 российских командиров, причастных к убийствам гражданских в Буче.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Буча Война в Украине
Новости
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы