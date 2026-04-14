Организовали удар по крупнейшей типографии в Украине: топофицерам РФ объявили подозрение

18:01 14.04.2026 Вт
2 мин
Российский генерал отдавал приказ об ударе, точно зная, что объект гражданский
aimg Валерий Ульяненко
Фото: последствия удара РФ по издательству "Фактор-Друк" в Харькове (t.me/synegubov)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генералам и вице-адмиралу РФ, которые командовали ракетным ударом по издательству "Фактор-Друк" в Харькове 23 мая 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ и публикацию генпрокурора Украины Руслана Кравченко.

Киберспециалисты, следователи и военная контрразведка СБУ совместно с ГУР собрали доказательную базу на топофицеров РФ, которое организовало воздушный удар по Харькову 23 мая 2024 года.

Согласно расследованию, тогда россияне целенаправленно атаковали крупнейшее в Украине полиграфическое предприятие тремя управляемыми ракетами ЗРК среднего радиуса действия С-300.

В результате вражеского обстрела погибли семь гражданских лиц, более 20 человек получили ранения.

""Фактор-Друк" не имел никакого военного значения. Это предприятие ежегодно печатало до 50 млн книг, 100 млн журналов и 300 млн газет. В результате российского удара уничтожены десятки тысяч книг - детские издания, художественная литература, школьные учебники", - сказано в заявлении генпрокурора.

Ответственные за ракетную атаку

Кравченко рассказал, что решение о нанесении ракетного удара приняло руководство объединенной группировки войск ВС России:

  • генерал-полковник Алексей Ким - первый заместитель командующего ОУВ (с) ВС РФ, который отдал непосредственный боевой приказ;
  • генерал-лейтенант Андрей Цыганов - начальник управления ПВО и ПРО, который обеспечил применение ракетных комплексов;
  • вице-адмирал Александр Пешков - отвечал за выбор цели и координацию огневого поражения;
  • полковник Сергей Монетов - начальник разведки, который предоставил данные об объекте, точно зная, что он является гражданским.

"Запуск ракет осуществляли военнослужащие специальной тактической ракетной группы № 3, которая была создана на базе 568-го зенитно-ракетного полка 76-й дивизии противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа ВС РФ", - говорится в заявлении СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей). Продолжаются комплексные мероприятия по поиску и привлечению злоумышленников к ответственности.

Удар по типографии в Харькове

Напомним, 23 мая 2024 года российские войска выпустили 15 российских ракет по Харькову и области. Среди разрушенных объектов - типография "Фактор-Друк", где расположен цех издательства Vivat.

В результате атаки погибли семь человек, еще более 20 получили ранения. Все пострадавшие - работники предприятия. Кроме того, в типографии сгорели 50 тысяч книг.

РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
