В Москве "сломался" провайдер, снабжавший интернетом госструктуры РФ, - ГУР

Кибератаки на Россию

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Недавно украинская IТ-армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.

Кроме того, в новогоднюю ночь украинская IТ-Армия приостановила работу платежных терминалов Российской Федерации.

Накануне сообщалось, что украинские хакеры сломали госпредприятие Российской Федерации и похитили документацию на 500 объектов российского Министерства обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.