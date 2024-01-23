У Москві "зламався" провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури РФ, - ГУР

Кібератаки на Росію

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська IТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

Крім того, в новорічну ніч українська IТ-Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації.

Напередодні ми повідомляли, що українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.