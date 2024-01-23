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В Москве "сломался" провайдер, снабжавший интернетом госструктуры РФ, - ГУР

Москва, Вторник 23 января 2024 11:41
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В Москве "сломался" провайдер, снабжавший интернетом госструктуры РФ, - ГУР Фото: киберволонтеры сломали московский провайдер Акадо-телеком (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Неизвестные киберволонтеры "взломали" один из самых популярных интернет-провайдеров Москвы. Его услугами пользовался ряд госструктур РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

"В результате успешных действий неизвестных киберволонтеров в России возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера "Акадо-телеком", - информируют в ведомстве.

Указанная компания обеспечивает услугами ряд государственных структур страны-террористистки, в частности:

  • администрацию Путина;
  • ФСБ;
  • ФСО;
  • органы местного самоуправления в Москве и других регионах;
  • "Сбербанк";
  • другие объекты.


Так, 21 и 22 января российские пользователи стали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки "Акадо".

"В результате возникших проблем как в Москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде регионов России, значительно усложнена или невозможна деятельность государственных ведомств агрессора", - рассказывают в ГУР, сообщив, что точный масштаб убытков для России уточняется.

В Москве &quot;сломался&quot; провайдер, снабжавший интернетом госструктуры РФ, - ГУРФото: доказательства проблем в работе российского интернет-провайдера "Акадо-Телеком" (t.me/DIUkraine)

Кибератаки на Россию

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Недавно украинская IТ-армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.

Кроме того, в новогоднюю ночь украинская IТ-Армия приостановила работу платежных терминалов Российской Федерации.

Накануне сообщалось, что украинские хакеры сломали госпредприятие Российской Федерации и похитили документацию на 500 объектов российского Министерства обороны.

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