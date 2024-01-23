У Москві "зламався" провайдер, який забезпечував інтернетом держструктури РФ, - ГУР

Невідомі кіберволонтери "зламали" один з найуживаніших інтернет-провайдерів Москви. Його послугами користувалась низка держструктур РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР.

Так, 21 та 22 січня російські користувачі стали масово скаржитись на відсутність інтернету та неможливість зв’язатись зі службою підтримки "Акадо". "У результаті виниклих проблем як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і в низці регіонів Росії значно ускладнена або неможлива діяльність державних відомств агресора", - розповідають в ГУР, повідомивши, що точний масштаб збитків для Росії уточнюється.

"Внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів на Росії виник масштабний збій у роботі крупного інтернет-провайдера "Акадо-телеком", - інформують у відомстві. Зазначається, що вказана компанія забезпечує послугами низку державних структур країни-терористистки, зокрема:

Кібератаки на Росію

З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".

Нещодавно українська IТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.

Крім того, в новорічну ніч українська IТ-Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації.

Напередодні ми повідомляли, що українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.

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