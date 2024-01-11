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В Москве и Подмосковье произошли масштабные пожары. Обнародованы видео

Фото: в России продолжается ряд загадочных масштабных пожаров (ГСЧС)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 11 января в Москве и Московской области произошли два масштабных пожара. Горел производственный цех и административно производственное здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС России.

В поселке Обухово вблизи Москвы горела кровля цеха по производству полимерной продукции на площади 8000 м2.

До прибытия пожарных персонал самостоятельно вышел на улицу. На месте работали более 100 специалистов и 33 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

 

Кроме того, в Москве на шоссе Энтузиастов горело административно-производственное здание на площади 2000 м2.

На место направили пожарный поезд, спасатели принимали меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

 

Через несколько часов пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

 

Масштабные пожары в России

В течение последних месяцев в РФ фиксируют большое количество пожаров, которые часто вспыхивают как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, на военных объектах, заводах и тому подобное.

Так, 30 декабря вспыхнул пожар на российской шахтерской компании "Удокан" в Забайкалье. В результате инцидента была повреждена часть завода.

4 января в Москве произошел пожар на подстанции, в результате чего три района российской столицы остались без света и отопления.

А в ноябре прошлого года вспыхнул пожар на территории московской электроподстанции "Чагино". Сообщали о густом дыме и возгорании трансформатора, а также 120 литров топлива.

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Пожар