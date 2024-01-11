У Москві та Підмосков'ї сталися масштабні пожежі. Оприлюднені відео

В ніч на 11 січня у Москві та Московській області сталися дві масштабні пожежі. Горів виробничий цех та адміністративно виробнича будівля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії.
У селищі Обухово біля Москви горіла покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на площі 8000 м2.
До прибуття пожежників персонал самостійно вийшов на вулицю. На місці працювали понад 100 фахівців і 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Крім того, у Москві на шосе Ентузіастів горіла адміністративно-виробнича будівля на площі 2000 м2.
На місце направили пожежний поїзд, рятувальники вживали заходів, щоб не допустити подальшого поширення вогню.
За кілька годин пожежу було ліквідовано. Постраждалих немає.
Впродовж останніх місяців у РФ фіксують велику кількість пожеж, що часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах тощо.
Так, 30 грудня спалахнула пожежа на російській шахтарській компанії "Удокан" в Забайкаллі. Внаслідок інциденту була пошкоджена частина заводу.
4 січня у Москві сталася пожежа на підстанції, внаслідок чого три райони російської столиці залишилися без світла та опалення.
А у листопаді минулого року спалахнула пожежа на території московської електропідстанції "Чагіно". Повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.
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