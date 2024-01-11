UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Москві та Підмосков'ї сталися масштабні пожежі. Оприлюднені відео

Фото: у Росії триває низка загадкових масштабних пожеж (ДСНС)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 11 січня у Москві та Московській області сталися дві масштабні пожежі. Горів виробничий цех та адміністративно виробнича будівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії.

У селищі Обухово біля Москви горіла покрівля цеху з виробництва полімерної продукції на площі 8000 м2.

До прибуття пожежників персонал самостійно вийшов на вулицю. На місці працювали понад 100 фахівців і 33 одиниці техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

 

Крім того, у Москві на шосе Ентузіастів горіла адміністративно-виробнича будівля на площі 2000 м2.

На місце направили пожежний поїзд, рятувальники вживали заходів, щоб не допустити подальшого поширення вогню.

 

За кілька годин пожежу було ліквідовано. Постраждалих немає.

 

Масштабні пожежі у Росії

Впродовж останніх місяців у РФ фіксують велику кількість пожеж, що часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах тощо.

Так, 30 грудня спалахнула пожежа на російській шахтарській компанії "Удокан" в Забайкаллі. Внаслідок інциденту була пошкоджена частина заводу.

4 січня у Москві сталася пожежа на підстанції, внаслідок чого три райони російської столиці залишилися без світла та опалення.

А у листопаді минулого року спалахнула пожежа на території московської електропідстанції "Чагіно". Повідомляли про густий дим і загоряння трансформатора, а також 120 літрів палива.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа