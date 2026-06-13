В Москве и Петербурге водители уже ощутили последствия ударов по НПЗ (видео)

Где и какие ограничения ввели

На заправках компании "Татнефть" в Москве и Санкт-Петербурге действуют ограничения до 20 литров на бензин АИ-92 и АИ-95, а также до 40 литров на дизельное топливо в одни руки.

Как отмечают журналисты, компания ограничила продажу топлива вообще во всех регионах своего присутствия.

Другие крупные сети АЗС в российской столице также ввели лимиты:

"Роснефть" - позволяет заправлять не более 90 литров в бак или канистру

"Лукойл" - установил ограничение до 100 литров бензина или дизеля на один чек.

Временные лимиты ввели и на некоторых заправках в Татарстане. Местные власти уверяют, что это сделано "во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации".

В то же время в профильном комитете Санкт-Петербурга утверждают, что никаких предпосылок для дефицита топливных ресурсов пока нет.

Что стало причиной лимитов

Введение ограничений на заправках совпало во времени с успешными ударами по российской нефтяной инфраструктуре.

Накануне украинские беспилотники атаковали в Татарстане крупный нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО", который принадлежит компании "Татнефть", а также предприятие "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.