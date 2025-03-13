Дроны атаковали Саратовскую область: в ЦПД объяснили важность налета БПЛА на регион
Дроны атаковали Саратовскую область 13 марта. Этот регион играет большую роль в газотранспортной системе РФ.
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе. Работает система оповещения. Предварительно пострадавших нет", - заявил губернатор области Роман Бусаргин.
Как пишут российские медиа, скорее всего, под атаку попала электрическая подстанция "Газовая".
Россияне, пораженные работой БПЛА, делятся кадрами в сети (осторожно, присутствует ненормативная лексика).
Чем важна Саратовская область для РФ
По данным ЦПД, Саратовская область является одним из ключевых регионов в газотранспортной системе России.
"В регионе есть Саратовский НПЗ с мощностью переработки около 7 млн тонн нефти в год. Он производит авиационное топливо, дизель и смазочные материалы, которые обеспечивают военную технику", - отмечает Коваленко.
Кроме того, линейное управление магистральных газопроводов в Саратовской области является частью российской газотранспортной системы и играет роль в обеспечении стабильной транспортировки природного газа, потенциально поддерживая экспортные маршруты.
"Россия финансирует войну от доходов от экспорта ресурсов", - констатировали в ЦПД.
Атаки дронов по России
Неизвестные дроны постоянно атакуют разные регионы России. Часто в спецслужбах Украины подтверждают свое участие в подобных операциях.
Кроме Саратовской области вечером 12 марта в Воронежской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры из-за атаки дронов.
Также в Калужской области из-за удара дронов горело предприятие, была повреждена башня связи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.