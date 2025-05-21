ua en ru
Ср, 21 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроны ударили по оборонному заводу в РФ: производит детали для танков, САУ и ракет

Орловская область, Среда 21 мая 2025 11:20
UA EN RU
Дроны ударили по оборонному заводу в РФ: производит детали для танков, САУ и ракет Фото: дроны ударили по оборонному заводу в Орловской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России был атакован завод, который производит компоненты для танков, гаубиц и ракет. Речь идет о Болховском заводе полупроводниковых приборов в городе Болхов Орловской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

Как отметил Коваленко, Болховский завод специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления. Они используются в:

  • танках Т-72Б3, Т-90М;
  • самоходных гаубицах;
  • ракетах "Искандер" и Х-101;
  • системах РЭБ "Красуха" и "Житель";
  • тактических средствах связи армейского уровня.

Руководитель ЦПД также добавил, что Болховский завод в Орловской области продолжал импортировать западные технологии через третьи страны и "параллельный импорт", несмотря на санкции. В частности, речь идет о компонентах из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже США.

В сети также сообщали, что Болховский завод полупроводниковых приборов является крупнейшим предприятием в городе, его продукция используется в оборонной промышленности и "нередко превосходит зарубежные аналоги". Российское предприятие находится под санкциями США.

Атака дронов на РФ

Россияне заявили об атаке дронов на ряд регионов РФ в ночь на 21 мая. В российском Минобороны утверждают, что за ночь ПВО сбила якобы 127 беспилотников, а позже сообщило о якобы уничтожении еще 32 БпЛА. Над Орловской областью якобы сбили 53 беспилотника

В сети сообщали о взрывах в районе Болховского завода полупроводниковых приборов, там возник пожар.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков утверждает, что в ночь на среду над регионами было сбито 37 беспилотников, "повреждений и пострадавших нет".

Росавиация ночью заявляла о временном закрытии аэропорта Калуги. Впоследствии было объявлено о введении аналогичных мер в аэропортах Туры, Костромы, Ярославля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Взрывы Атака дронов
NEWS
РФ ударила ракетой по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые
РФ ударила ракетой по стрельбищу в Сумской области: погибли 6 военных, есть раненые
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич