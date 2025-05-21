Дроны ударили по оборонному заводу в РФ: производит детали для танков, САУ и ракет

В России был атакован завод, который производит компоненты для танков, гаубиц и ракет. Речь идет о Болховском заводе полупроводниковых приборов в городе Болхов Орловской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

Руководитель ЦПД также добавил, что Болховский завод в Орловской области продолжал импортировать западные технологии через третьи страны и "параллельный импорт", несмотря на санкции. В частности, речь идет о компонентах из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже США. В сети также сообщали, что Болховский завод полупроводниковых приборов является крупнейшим предприятием в городе, его продукция используется в оборонной промышленности и "нередко превосходит зарубежные аналоги". Российское предприятие находится под санкциями США.

Как отметил Коваленко, Болховский завод специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления. Они используются в:

Атака дронов на РФ

Россияне заявили об атаке дронов на ряд регионов РФ в ночь на 21 мая. В российском Минобороны утверждают, что за ночь ПВО сбила якобы 127 беспилотников, а позже сообщило о якобы уничтожении еще 32 БпЛА. Над Орловской областью якобы сбили 53 беспилотника

В сети сообщали о взрывах в районе Болховского завода полупроводниковых приборов, там возник пожар.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков утверждает, что в ночь на среду над регионами было сбито 37 беспилотников, "повреждений и пострадавших нет".

Росавиация ночью заявляла о временном закрытии аэропорта Калуги. Впоследствии было объявлено о введении аналогичных мер в аэропортах Туры, Костромы, Ярославля.

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