ua en ru
Ср, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Москве пожаловались на "удары Украины" по двум НПЗ: у Зеленского отреагировали

18:59 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
В Москве пожаловались на "удары Украины" по двум НПЗ: у Зеленского отреагировали Фото: министр энергетики России Александр Новак (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Россия распространила дезинформацию о якобы новых атаках Украины на российские НПЗ во время "энергетического перемирия". У Зеленского опровергли эти грязные манипуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Александра Новака, передает ТАСС в Telegram.

Россия жалуется на "атаки"

Новак заявил, что якобы 14 сентября Украина нанесла удары по двум нефтеперерабатывающим заводам - в Саратовской и Рязанской областях России.

"Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия", - цинично сказал он.

В то же время до этого не было никаких сообщений о подобных атаках ни в украинских, ни в российских медиа.

Украина опровергла

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал это заявление фейком

"Не было. Россияне вбросили фейк о якобы двух атакованных НПЗ. Дата-центр атаковали и успешно, еще несколько атаковали, а НПЗ нет", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что в России даже не скрывают, что не соблюдают "энергетическое перемирие", которое объявил президент США Дональд Трамп.

Кроме того, 11 октября Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией.

Зеленский ответил, что Киев ни о чем не договаривался, но готов поддержать его, в случае согласия России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина НПЗ Война России против Украины
Новости
Трамп сорвал соглашение о расширенных гарантиях безопасности для Украины, - СМИ
Трамп сорвал соглашение о расширенных гарантиях безопасности для Украины, - СМИ
Аналитика
Правительство хочет сократить бронирование в ОПК до 85%: как реагируют в отрасли
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Правительство хочет сократить бронирование в ОПК до 85%: как реагируют в отрасли