В Москве пожаловались на "удары Украины" по двум НПЗ: у Зеленского отреагировали

Россия распространила дезинформацию о якобы новых атаках Украины на российские НПЗ во время "энергетического перемирия". У Зеленского опровергли эти грязные манипуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики РФ Александра Новака, передает ТАСС в Telegram.

Россия жалуется на "атаки"

Новак заявил, что якобы 14 сентября Украина нанесла удары по двум нефтеперерабатывающим заводам - в Саратовской и Рязанской областях России.

"Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия", - цинично сказал он.

В то же время до этого не было никаких сообщений о подобных атаках ни в украинских, ни в российских медиа.

Украина опровергла

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал это заявление фейком

"Не было. Россияне вбросили фейк о якобы двух атакованных НПЗ. Дата-центр атаковали и успешно, еще несколько атаковали, а НПЗ нет", - говорит он.