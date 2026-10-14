У Москві поскаржилися на "удари України" по двох НПЗ: у Зеленського відреагували

Росія поширила дезінформацію про нібито нові атаки України на російські НПЗ під час "енергетичного перемир'я". У Зеленського відкинули ці брудні маніпуляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики РФ Олександра Новака, передає ТАСС у Telegram.

Росія скаржиться на "атаки"

Новак заявив, що буцімто 14 вересня Україна завдала ударів по двох нафтопереробних заводах - у Саратовській та Рязанській областях Росії.

"Ми бачимо, що українська сторона не демонструє руху в бік енергетичного перемир'я", - цинічно сказав він.

Водночас до цього не було жодних повідомлень про подібні атаки ні в українських, ні в російських медіа.

Україна спростувала

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин назвав цю заяву фейком

"Не було. Росіяни вкинули фейк про начебто два атакованих НПЗ. Дата-центр атакували і успішно, ще дещо атакували, а НПЗ ні", - каже він.