В Москве взорвали заместителя начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи, - СМИ

На севере Москвы взорвался автомобиль российского военнослужащего. Она принадлежит заместителю начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Отмечается, что взрыв произошел на парковке на улице Синявинской. Впоследствии выяснилось, что взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий заместителю начальника ПДРЦ военной части 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову. Ему оторвало ноги.
"Как сообщают жители дома, во дворе которого произошел взрыв, в машине якобы было установлено газовое оборудование. Однако подтверждений этой информации нет. Рассматривают также версию по установке взрывного устройства", - отметили в сообщении.
Позже российские СМИ со ссылкой на источники в МВД РФ сообщили, что причиной взрыва автомобиля стала детонация взрывного устройства, установленного в нем. Также очевидцы сообщают о раненой женщине. Предварительно это жена русского военного.
Напомним, 12 апреля в Москве взорвался автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, когда тот находился внутри.
Также в мае на временно оккупированной территории Украины взлетел на воздух автомобиль российского депутата от "Единой России".
В октябре 2023 года сообщалось о подрыве "Москвича" во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Позже выяснилось, что в авто было четверо работников российской спецслужбы. Среди них - военный преступник, издевавшийся над местным населением.
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