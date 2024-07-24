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В Москве взорвали заместителя начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи, - СМИ

Фото: в Москве подорвался автомобиль российского военного начальника (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На севере Москвы взорвался автомобиль российского военнослужащего. Она принадлежит заместителю начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Отмечается, что взрыв произошел на парковке на улице Синявинской. Впоследствии выяснилось, что взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий заместителю начальника ПДРЦ военной части 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову. Ему оторвало ноги.

"Как сообщают жители дома, во дворе которого произошел взрыв, в машине якобы было установлено газовое оборудование. Однако подтверждений этой информации нет. Рассматривают также версию по установке взрывного устройства", - отметили в сообщении.

Позже российские СМИ со ссылкой на источники в МВД РФ сообщили, что причиной взрыва автомобиля стала детонация взрывного устройства, установленного в нем. Также очевидцы сообщают о раненой женщине. Предварительно это жена русского военного.

Взрывы автомобилей оккупантов и наемников РФ

Напомним, 12 апреля в Москве взорвался автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, когда тот находился внутри.

Также в мае на временно оккупированной территории Украины взлетел на воздух автомобиль российского депутата от "Единой России".

В октябре 2023 года сообщалось о подрыве "Москвича" во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Позже выяснилось, что в авто было четверо работников российской спецслужбы. Среди них - военный преступник, издевавшийся над местным населением.

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