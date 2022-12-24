"Хлопок" в Москве: сгорел склад на территории института легких сплавов

Фото: в Москве произошел пожар на территории института легких сплавов (GettyImages)

В Москве сгорел склад с газовыми баллонами на территории Всероссийского института лёгких сплавов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.