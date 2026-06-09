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В Москве взорвался уже второй за день автомобиль (фото)

19:02 09.06.2026 Вт
2 мин
Что известно о втором за день инциденте с автомобилем в РФ?
aimg Мария Науменко
В Москве взорвался уже второй за день автомобиль (фото) Фото: российские силовики работают на месте чрезвычайного происшествия (Getty Images)
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В России за день произошел уже второй резонансный инцидент с автомобилем. После утреннего взрыва в Балашихе новое чрезвычайное происшествие произошло на юго-западе Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным Astra, происшествие произошло на парковке на улице Введенского в районе Коньково. Территорию вокруг места инцидента оцепили правоохранители и экстренные службы.

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О взрыве также сообщали Telegram-канал "Осторожно, Москва" и издание MSK1. Причина происшествия на тот момент оставалась неизвестной.

Как пишет Baza, после взрыва на парковке из ближайших магазинов эвакуировали людей. Движение транспорта в районе происшествия временно остановили.

В Москве взорвался уже второй за день автомобиль (фото)

Фото: место инцидента с автомобилем на юго-западе Москвы (t.me/bazabazon)

Впоследствии агентство "Москва" обнародовало уточненную версию инцидента. По его данным, у транспортного средства загорелся моторный отсек, а пожар быстро ликвидировали.

Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Напомним, утром 9 июня в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW X3. Водитель погиб на месте, а российские медиа сообщали, что жертвой мог быть 62-летний генерал-лейтенант армии РФ, хотя официально его личность не раскрывали.

Инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов, где проживает много российских военных. По данным СМИ, взрыв прогремел вскоре после того, как водитель сел за руль.

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