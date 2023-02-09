В России произошел пожар в исправительной колонии, есть погибшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

Сообщается, что пожар произошел 8 февраля в исправительной колонии №2 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области. Возгорание произошло на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров.

"В ходе дальнейшего обследования помещения были обнаружены тела двух осужденных без признаков жизни, еще один осужденный с ожогами различных частей тела был госпитализирован в городскую больницу", - рассказал представитель ГУФСИН России по Ростовской области.