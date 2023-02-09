ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России произошел пожар в исправительной колонии, есть погибшие

Новина українською →
Россия, Четверг 09 февраля 2023 12:13
В России произошел пожар в исправительной колонии, есть погибшие Иллюстративное фото: в России произошел пожар в исправительной колонии (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В российском Ростове-на-Дону 8 февраля произошел пожар в исправительной колонии, двое осужденных погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что пожар произошел 8 февраля в исправительной колонии №2 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области. Возгорание произошло на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров.

"В ходе дальнейшего обследования помещения были обнаружены тела двух осужденных без признаков жизни, еще один осужденный с ожогами различных частей тела был госпитализирован в городскую больницу", - рассказал представитель ГУФСИН России по Ростовской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар Российская Федерация
NEWS
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
На Кременском направлении наблюдается "максимальное обострение": карты боев от ISW
DAILY
Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов