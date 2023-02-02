Под Москвой загорелся склад с пластиком: площадь пожара выросла вдвое

На складе с пластиком в российском посёлке Нахабино, что под Москвой, в городском округе Красногорск произошёл пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Life .

В борьбе с огнём задействовано 37 человек и 11 единиц техники. От МЧС России — четыре единицы техники и 14 сотрудников.

Как сообщили в МЧС РФ, приблизительно за полчаса площадь пожара выросла вдвое — с 700 кв. м до 1,4 тыс. кв. м. О причинах возникновения пожара ничего не сообщается.