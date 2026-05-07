В Москве на 9 мая полностью отключат интернет и СМС

9 мая в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Под ограничения попадет даже так называемый "белый список" сайтов - то есть те ресурсы, доступ к которым обычно остается даже при блокировках. Также не будет работать сервис отправки СМС.

В ведомстве объяснили решение необходимостью "обеспечить безопасность праздничных мероприятий" 9 мая.

Когда начинаются ограничения

7 и 8 мая ограничений не будет, уверяет Минцифры РФ. Отключение якобы касается исключительно дня парада - 9 мая.

Впрочем, ранее мы сообщали, что ограничения начались еще 5 мая. В частности, речь шла о блокировке мобильной связи, отправке СМС и проблемах с работой онлайн-сервисов.