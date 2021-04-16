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Байден запропонував Путіну зустрітися влітку

Новость на русском → США, П'ятниця 16 квітня 2021 05:06
Байден запропонував Путіну зустрітися влітку Фото: Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести особисту зустріч цього літа. Територіально це може відбутися в Європі.

Про це американський голова заявив під час свого виступу.

Він зазначив, що команди президентів вже обговорюють можливу зустріч.

"Я запропонував зустрітися цього літа в Європі, щоб обговорити ряд питань, з якими стикаються обидві наші країни. Наші команди обговорюють цю можливість прямо зараз", - сказав Байден.

За його словами, особисте спілкування між лідерами необхідне для розвитку двосторонніх відносин.

Байден зазначив, що Путін погодився з цією думкою.

Раніше в Білому домі заявили, що попри введені санкції США проти Росії, пропозиція про зустріч президента Джо Байдена з президентом Володимиром Путіним залишається в силі. У Вашингтоні все ще сподіваються на стабільні й передбачувані відносини з Москвою.

Нагадаємо, днями Байден провів другу телефонну розмову з Путіним і запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити відносини між США і Росією. Після цього США ввели санкції проти Росії.

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