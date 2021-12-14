ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 14 грудня 2021 11:38
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що якщо президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін знову проведуть розмову, то будуть і американсько-українські переговори. Адміністрація США за спиною України з Путіним нічого вирішувати не буде.

Про це він розповів журналістам, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"У мене немає сумнівів, що кількість і якість контактів між адміністрацією США і українською владою, зокрема між президентом Зеленським і президентом Байденом, збільшиться і це буде регулярно, і адміністрація США за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде", - сказав Кулеба.

За його словами, така гарантія звучала під час двосторонніх контактів на всіх рівнях.

"Тому якщо буде наступний раунд розмови Байдена і Путіна, то буде й наступний раунд розмови Байдена і Зеленського", - додав міністр.

Нагадавши, Офіс президента оцінив результати переговорів Путіна і Байдена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Володимир Зеленський Джозеф Байден Володимир Путін
NEWS
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
Байден за нашою спиною з Путіним нічого вирішувати не буде, - Кулеба
DAILY
Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс у 2022 році і чого чекають у банках