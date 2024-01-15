Москва существенно завышает численность своей армии, - британская разведка

Москва набирает в свою армию для войны против Украины жителей бедных и сельских регионов России. Кремлевская пропаганда завышает численность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 11 января заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году в российские вооруженные силы вступило 500 тысяч человек.

"Вполне вероятно, что эта цифра существенно завышена", - говорится в собщении.

По данным британской разведки, стремясь достичь целевых показателей набора, российские военные с апреля 2023 года разрешили выпускникам школ подписывать контракты с российской армией. Последние данные, опубликованные "Медиазоной" и Русской службой Би-би-си, свидетельствуют о том, что в ходе войны погибли как минимум пять россиян 2005 года рождения.

"Весьма вероятно, что набор российских военных для ведения войны в непропорционально большей степени осуществляется из бедных и сельских регионов России", - отмечают в Минобороны Британии.

Российская армия

По данным ГУР Минобороны, на территории Украины сейчас находятся 462 тысячи российских военных. В частности 35 тысяч человек Росгвардии обеспечивают оккупационный режим на временно захваченной территории.

С 1 января 2024 года призывной возраст на территории России подняли с 27 до 30 лет. Нижняя планка осталась прежней. Россиян смогут забирать на срочную службу в 18 лет.

По состоянию на 15 января 2024 года потери российской армии в Украине достигли 370 тысяч человек.