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Сколько российских солдат находится на территории Украины: оценка ГУР

Четверг 11 января 2024 14:47
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Сколько российских солдат находится на территории Украины: оценка ГУР Фото: Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На территории Украины сейчас находятся 462 тысячи российских террористов. В частности 35 тысяч человек "Росгвардии" обеспечивают оккупационный режим на временно порабощенной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий во время подкаста "Украинской правды".

"Такое количество войск на наших территориях позволяет россиянам проводить ротацию: отводить те части и подразделения, которые потеряли боеспособность - где численность личного состава менее 50%, в тыловые районы. А после восстановления и пополнения они снова выходят на линию фронта", - пояснил Скибицкий.

Дефицит снарядов

В частности, заместитель начальника ГУР рассказал и о том, что оборонная промышленность России способна производить 2 млн боеприпасов в год. Речь идет о снарядах 122 и 152 мм. В то же время обеспечить потребности армии России промышленность в 2023 году не смогла. Дефицит составил около полумиллиона снарядов.

Из-за дефицита Россия начала завозить снаряды из Беларуси, покупать их у Ирана и Северной Кореи.

В 2024 году Россия планирует увеличить производство, впрочем, имеет ряд проблем из-за нехватки составных элементов, квалифицированного персонала и производственных мощностей.

"Наша оценка - в России будет оставаться дефицит на таком же уровне 500 тысяч боеприпасов и она будет пытаться где-то их найти", - добавил Скибицкий.

Изготовление ракет

В настоящее время разведка Украины не фиксирует увеличения производственных способностей в России по изготовлению ракет. В то же время враг сохраняет возможность использовать свои запасы для массированных ударов.

"Анализ показал, и мы это понимаем, особенно это показал 23-й год, что тем количеством, которое есть на сегодняшний день, Россия только способна покрывать те затраты или применение, которое она делает каждый день", - рассказал Скибицкий.

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