Москва нашла покупателя для санкционного газа
Российский танкер со сжиженным газом впервые пришвартовался в Китае, несмотря на санкции США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Судно Arctic Mulan, перевозившее топливо с включенного в черный список завода Arctic LNG 2 на севере России, пришвартовалось к терминалу Beihai LNG.
Проект Arctic LNG 2 попал под санкции администрации президента США Джо Байдена и начал экспортировать топливо на так называемом теневом флоте еще в прошлом году. Однако ни один танкер ранее не заходил в импортные терминалы, так как покупатели опасались ответных мер со стороны США.
Стратегия России
Arctic LNG 2, возглавляемый Novatek PJSC, играет ключевую роль в планах России утроить экспорт СПГ к 2030 году. Москва стремится открыть новые рынки после резкого падения трубопроводных поставок традиционным европейским клиентам.
В отличие от давления на Индию из-за импорта российской нефти, США пока воздерживаются от усиления ограничений против покупателей российского СПГ. Это объясняется попытками Вашингтона содействовать заключению соглашения о прекращении огня в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его личные переговоры с Владимиром Путиным в августе были "крайне продуктивными".
История поставок
Arctic Mulan загрузил партию СПГ в начале июня с плавучего хранилища на востоке России. Топливо в резерве происходило с завода Arctic LNG 2.
Летом прошлого года предприятие произвело восемь партий газа, но в октябре было вынуждено приостановить работу. Причинами стали отсутствие покупателей и сезонное образование льдов вокруг объекта. В результате суда перегружали топливо на хранилища в самой России.
Санкции против проектов Кремля
Напомним, по данным Reuters, американские и российские чиновники обсуждали несколько энергетических сделок в кулуарах переговоров в августе.
По данным трех источников, обсуждалась возможность возвращения Exxon Mobil в проект "Сахалин-1". Еще одна идея заключалась в поставках американского оборудования для российских СПГ-проектов, таких как Arctic LNG 2, находящихся под западными санкциями.
Аналитики и бывшие дипломаты призывают усилить давление на энергетические доходы РФ. По словам Джеффри Пайетта, одного из авторов санкций против Arctic LNG 2, сейчас критически важно не допустить расширения экспорта, особенно на фоне заявлений ЕС об отказе от российского газа. Ранее Пайетт заявлял, что Вашингтон ставит целью "задушить" этот проект РФ.