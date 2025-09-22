Москва поставила Белграду комплексы РЭБ "Красуха" несмотря на западные санкции
В Белграде на военном параде впервые продемонстрировали российские комплексы РЭБ "Красуха-2" и "Красуха-4". Их появление подтвердило, что Москва поставила вооружение в Сербию несмотря на санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defence Blog.
На параде сербской армии в Белграде были замечены новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха-2" и "Красуха-4". До этого момента их наличие в арсенале страны официально не подтверждалось. Факт демонстрации стал первым публичным доказательством того, что Россия передала эти системы Белграду.
Неизвестные детали поставок
По данным издания, сроки передачи комплексов, их количество и стоимость не разглашаются. Также остается открытым вопрос маршрута транспортировки. Аналитики не исключают, что в доставке вооружения могли участвовать третьи страны.
Проблемы с контрактами
Ранее в 2025 году власти Сербии разорвали ряд договоров с российским оборонным комплексом. Причиной стали трудности Москвы с выполнением обязательств по поставке оружия. В частности, это могло повлиять на передачу Белграду противотанковых комплексов "Корнет".
Характеристики "Красухи-2"
Комплекс "Красуха-2" (официальное обозначение 1Л269) размещается на восьмиколесной платформе и используется для противодействия воздушным разведывательным системам.
Его точные параметры засекречены, однако, по данным открытых источников, радиус действия может достигать 300 км. На вооружение российской армии эти комплексы были приняты еще в 2012 году.
Напоминаем, что Сербия официально подтвердила приверженность поддержке территориальной целостности Украины и ее стремлений к интеграции в Европейский Союз, однако при этом заявила, что в текущих условиях не будет присоединяться к антироссийским санкциям.
Отметим, что Сербия заявила о неизменной поддержке территориальной целостности Украины в соответствии с нормами международного права и выразила готовность взять на себя участие в восстановлении одного-двух украинских городов либо отдельных регионов.