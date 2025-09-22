ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Москва поставила Белграду комплекси РЕБ "Красуха" попри західні санкції

Сербія, Понеділок 22 вересня 2025 08:10
UA EN RU
Москва поставила Белграду комплекси РЕБ "Красуха" попри західні санкції Ілюстративне фото: озброєння сербської армії (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Белграді на військовому параді вперше продемонстрували російські комплекси РЕБ "Красуха-2" і "Красуха-4". Їхня поява підтвердила, що Москва поставила озброєння в Сербію попри санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defence Blog.

На параді сербської армії в Белграді були помічені новітні комплекси радіоелектронної боротьби "Красуха-2" і "Красуха-4". До цього моменту їх наявність в арсеналі країни офіційно не підтверджувалася. Факт демонстрації став першим публічним доказом того, що Росія передала ці системи Белграду.

Невідомі деталі поставок

За даними видання, терміни передачі комплексів, їх кількість і вартість не розголошуються. Також залишається відкритим питання маршруту транспортування. Аналітики не виключають, що в доставці озброєння могли брати участь треті країни.

Проблеми з контрактами

Раніше 2025 року влада Сербії розірвала низку договорів із російським оборонним комплексом. Причиною стали труднощі Москви з виконанням зобов'язань з постачання зброї. Зокрема, це могло вплинути на передачу Белграду протитанкових комплексів "Корнет".

Характеристики "Красухи-2"

Комплекс "Красуха-2" (офіційне позначення 1Л269) розміщується на восьмиколісній платформі та використовується для протидії повітряним розвідувальним системам.

Його точні параметри засекречені, однак, за даними відкритих джерел, радіус дії може досягати 300 км. На озброєння російської армії ці комплекси було прийнято ще 2012 року.

Нагадуємо, що Сербія офіційно підтвердила прихильність підтримці територіальної цілісності України та її прагнень до інтеграції до Європейського Союзу, однак водночас заявила, що в поточних умовах не приєднуватиметься до антиросійських санкцій.

Зазначимо, що Сербія заявила про незмінну підтримку територіальної цілісності України згідно з нормами міжнародного права і висловила готовність узяти на себе участь у відбудові одного-двох українських міст або окремих регіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербія Санкції проти Росії
Новини
КАБи на Запоріжжя та ''Шахеди'' на Київщині: всі наслідки нічного удару РФ по Україні
КАБи на Запоріжжя та ''Шахеди'' на Київщині: всі наслідки нічного удару РФ по Україні
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто