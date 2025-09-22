Москва поставила Белграду комплекси РЕБ "Красуха" попри західні санкції

У Белграді на військовому параді вперше продемонстрували російські комплекси РЕБ "Красуха-2" і "Красуха-4". Їхня поява підтвердила, що Москва поставила озброєння в Сербію попри санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defence Blog.

На параді сербської армії в Белграді були помічені новітні комплекси радіоелектронної боротьби "Красуха-2" і "Красуха-4". До цього моменту їх наявність в арсеналі країни офіційно не підтверджувалася. Факт демонстрації став першим публічним доказом того, що Росія передала ці системи Белграду.

Невідомі деталі поставок

За даними видання, терміни передачі комплексів, їх кількість і вартість не розголошуються. Також залишається відкритим питання маршруту транспортування. Аналітики не виключають, що в доставці озброєння могли брати участь треті країни.

Проблеми з контрактами

Раніше 2025 року влада Сербії розірвала низку договорів із російським оборонним комплексом. Причиною стали труднощі Москви з виконанням зобов'язань з постачання зброї. Зокрема, це могло вплинути на передачу Белграду протитанкових комплексів "Корнет".

Характеристики "Красухи-2"

Комплекс "Красуха-2" (офіційне позначення 1Л269) розміщується на восьмиколісній платформі та використовується для протидії повітряним розвідувальним системам.

Його точні параметри засекречені, однак, за даними відкритих джерел, радіус дії може досягати 300 км. На озброєння російської армії ці комплекси було прийнято ще 2012 року.