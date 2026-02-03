Москва передала США предложения по "оздоровлению отношений": обещает "выгодные горизонты"

Министерство иностранных дел РФ заявило, что передало Вашингтону пакет предложений, которые "должны способствовать устранению серьезных барьеров на пути к полноценному восстановлению двусторонних отношений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответы МИД РФ.

В ответах внешнеполитического ведомства агрессора, подготовленных к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова, отмечается, что среди "значимых вопросов" Москва называет восстановление прямого авиасообщения и возвращение конфискованной дипломатической собственности.

В ведомстве утверждают, что в случае готовности США к нормализации отношений, Вашингтон "получит перспективные и, прежде всего для себя, выгодные горизонты сотрудничества с РФ". В качестве примеров направлений сотрудничества упомянуты энергетика, критически важные минералы и редкоземельные элементы, вопросы Арктики, космоса и искусственного интеллекта.

В МИД РФ также заявили, что не все в Вашингтоне, по их мнению, поддерживают процесс "оздоровления" отношений, и назвали пример новых санкций США против российских нефтяных компаний как "неожиданный инцидент".

Отметим, что в прошлом году президент США Дональд Трамп высказывал намерение перезагрузить отношения с Москвой, а стороны проводили контакты на уровне делегаций, в частности обсуждая войну России против Украины.