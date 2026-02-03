ua en ru
Москва передала США предложения по "оздоровлению отношений": обещает "выгодные горизонты"

Вторник 03 февраля 2026 03:06
UA EN RU
Москва передала США предложения по "оздоровлению отношений": обещает "выгодные горизонты" Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Министерство иностранных дел РФ заявило, что передало Вашингтону пакет предложений, которые "должны способствовать устранению серьезных барьеров на пути к полноценному восстановлению двусторонних отношений".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответы МИД РФ.

В ответах внешнеполитического ведомства агрессора, подготовленных к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова, отмечается, что среди "значимых вопросов" Москва называет восстановление прямого авиасообщения и возвращение конфискованной дипломатической собственности.

В ведомстве утверждают, что в случае готовности США к нормализации отношений, Вашингтон "получит перспективные и, прежде всего для себя, выгодные горизонты сотрудничества с РФ". В качестве примеров направлений сотрудничества упомянуты энергетика, критически важные минералы и редкоземельные элементы, вопросы Арктики, космоса и искусственного интеллекта.

В МИД РФ также заявили, что не все в Вашингтоне, по их мнению, поддерживают процесс "оздоровления" отношений, и назвали пример новых санкций США против российских нефтяных компаний как "неожиданный инцидент".

Отметим, что в прошлом году президент США Дональд Трамп высказывал намерение перезагрузить отношения с Москвой, а стороны проводили контакты на уровне делегаций, в частности обсуждая войну России против Украины.

При этом следует отметить, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о разочаровании в главе Кремля Владимире Путине. В первую очередь это связано с бескомпромиссностью последнего в вопросах завершения войны в Украине.

Также интересно, что СМИ писали - спецпредставители Трампа хотят превратить Россию в "Эльдорадо" для США. Однако на этом пути существует слишком большое количество проблем.

