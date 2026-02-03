ua en ru
Москва передала США пропозиції щодо "оздоровлення відносин": обіцяє "вигідні горизонти"

Вівторок 03 лютого 2026 03:06
UA EN RU
Москва передала США пропозиції щодо "оздоровлення відносин": обіцяє "вигідні горизонти" Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що передало Вашингтону пакет пропозицій, які "мають сприяти усуненню серйозних бар’єрів на шляху до повноцінного відновлення двосторонніх відносин".

Про це повідлмляє РБК-Україна з посиланням на відповіді МЗС РФ.

У відповідях зовнішньополітичного відомства агресора, підготовлених до пресконференції глави МЗС РФ Сергія Лаврова, зазначається, що серед "значущих питань" Москва називає відновлення прямого авіасполучення та повернення конфіскованої дипломатичної власності.

У відомстві стверджують, що у разі готовності США до нормалізації відносин, Вашингтон "отримає перспективні та, передусім для себе, вигідні горизонти співпраці з РФ". Як приклади напрямків співпраці згадані енергетика, критично важливі мінерали та рідкоземельні елементи, питання Арктики, космосу та штучного інтелекту.

У МЗС РФ також заявили, що не всі у Вашингтоні, на їхню думку, підтримують процес "оздоровлення" відносин, і назвали приклад нових санкцій США проти російських нафтових компаній як "неочікуваний інцидент".

Зазначимо, що минулого року президент США Дональд Трамп висловлював намір перезавантажити відносини з Москвою, а сторони проводили контакти на рівні делегацій, зокрема обговорюючи війну Росії проти України.

При цьому слід зазначити, що президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про розчарування у главі Кремля Володимирі Путіну. В першу чергу це пов'язано з безкомпромісністю останнього у питаннях завершення війни в Україні.

Також цікаво, що ЗМІ писали - спецпредставники Трампа хочуть перетворити Росію на "Ельдорадо" для США. Проте на цьому шляху існує завелика кількість проблем.

