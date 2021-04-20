Москва обіцяє "миттєву і симетричну" відповідь на висилку всіх російських дипломатів з Чехії

Глава комітету Державної Думи РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький відреагував на заяву Чехії про можливість висилки з країни всіх російських дипломатів . Він запевняє, що відповідь Москви буде "миттєвою і симетричною".

Про це пише ТАСС .

Слуцький також додав, що якщо ЄС і НАТО підуть заклику вислати російських дипломатів, це обернеться "глибокою кризою відносин" РФ і заходу.

"Відповідь на висилку всіх російських дипломатів з Чехії буде миттєвою і симетричною", - сказав він.

Раніше в Чехії заявили, що в Празі готові піти на висилку всіх російських дипломатів з країни і почати вибудовувати відносини з Москвою "з нуля".

Чеська Республіка заявила 18 квітня, що поінформувала союзників по НАТО і Європейському союзу про причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році.

Чехія вислала 18 співробітників російського посольства, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Як писало РБК-Україна, у відповідь МЗС Росії вирішив вислати з Москви 20 чеських дипломатів.