Москва хочет разделить электроэнергию ЗАЭС между Украиной и Россией, - Politico

Неназванные американские чиновники рассказали изданию, что на этой неделе значительная часть переговоров Украины, России и США в Абу-Даби была сфокусирована на экономических вопросах. А также на том, кто будет контролировать Запорожскую АЭС.

Отмечается, что соглашение не было достигнуто. Однако стремление, которое поддерживает Москва, заключается в том, чтобы Украина и Россия распределили производство электроэнергии с этой станции, которая является крупнейшей в Европе.

"Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира, например план процветания для Украины, некоторые из этих возможностей для России заключать деловые соглашения с Соединенными Штатами", - сказал один из чиновников.