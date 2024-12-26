Дроны атаковали станцию по перекачке нефти "Дружба" в Брянской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал SHOT.

Так, беспилотники с взрывчаткой якобы пытались атаковать брянскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) "Десна" "Транснефть - Дружба".

По данным SHOT, четыре аппарата якобы были уничтожены силами ПВО, из одного уцелевшего извлекли СВУ и уничтожили.



Кроме того, накануне, по данным Telegram-канала, в ходе атаки на территории НПС "Десна" на подлете была якобы уничтожена стая беспилотников, которые несли в себе взрывчатку весом до 3 кг.

"Два из сбитых рухнули на территорию, из одного извлекли взрывчатку и уничтожили за пределами НПС. Повреждения получили две трансформаторные подстанции: корпус и выбиты стекла", - добавили авторы, уточнив, что якобы пострадавших не было.

Последсвия атаки

После атаки дронов в близлежащем населенном пункте - п. Десна Выгоничского района Брянской области - осколками повреждена одна частная автомашина "Лада-Гранта", в одной из квартир повреждено окно.