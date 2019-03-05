Москалькова направила в ООН скаргу українців на неможливість голосувати з РФ

Раніше ЦВК ліквідувала закордонні виборчі дільниці України в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет о жалобах украинцев, которые живут в РФ, в связи с отсутствием возможности проголосовать на выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что встреча Москальковой и Бачелет состоялась во вторник. Во время встречи Москалькова рассказала, что к ней обращаются граждане Украины, которых, по ее словам, на территории РФ проживает порядка 2 млн.

"Они хотели бы участвовать в выборах президента в Украине, но на территории РФ закрыты все избирательные участки", - сказала Москалькова.

Напомним, на заседании ЦИК 31 декабря 2018 года из перечня иностранных избирательных участков были удалены постоянные участки, которые ранее располагались в Российской Федерации. В то же время ЦИК расширила границы своих участков на территориях посольств Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане, за которыми теперь закреплены также границы частей России.

Кроме того, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе учла принятое Верховной радой решение о невозможности участия представителей России и лиц, которые ее представляют, наблюдателями на выборах президента Украины.