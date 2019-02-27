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Росіян не включили до складу місії спостерігачів на виборах, - ПА ОБСЄ

Новини » Вибори 2019    27.02.2019 - 23:23
Росіян не включили до складу місії спостерігачів на виборах, - ПА ОБСЄ
Фото: Георгій Церетелі

ПА ОБСЄ врахувала рішення Верховної ради України

Парламентська асамблея Організації з безпеки й співробітництва в Європі врахувала ухвалене Верховною радою рішення про неможливість участі представників Росії та осіб, які її представляють, як спостерігачів на виборах президента Укоаїни. Про це заявив президент ПА ОБСЄ Георгій Церетелі під час зустрічі з головою ВР Андрієм Парубієм, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.

Церетелі зазначив, що серед делегатів ПА ОБСЄ було проведено роз’яснювальну роботу, і зазначених осіб не включили до складу місії спостерігачів.

Президент асамблеї також наголосив, що Україна перебуває "у центрі інтересів і думок" ПА ОБСЄ, і заявив про непідтримку агресії з боку РФ і окупації Криму.

"Завжди будемо стояти на боці України у контексті неподільності і суверенітету. Ми чітко розуміємо, що це виклик не лише перед Україною, а й перед усією Європою", - сказав він.

Церетелі також додав, що місія спостерігачів за виборами в Україні є однією з найбільших - у її складі близько 100 постійних представників з боку ПА ОБСЄ, разом з короткостроковими і довгостроковими спостерігачами від Парламентської асамблеї та від ОБСЄ - до тисячі.

Серед завдань нинішнього візиту до України він назвав відображення фактичної передвиборчої ситуації та знайомство з основними кандидатами на посаду президента.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах 2019 в Україні, набуде чинності 28 лютого.

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