Москалькова направила в ООН скаргу українців на неможливість голосувати з РФ

Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru)

Раніше ЦВК ліквідувала закордонні виборчі дільниці України в РФ

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет про скарги українців, які живуть у РФ, у зв'язку з відсутністю можливості проголосувати на виборах президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що зустріч Москалькової і Бачелет відбулася у вівторок. Під час зустрічі Москалькова розповіла, що до неї звертаються громадяни України, яких, за її словами, на території РФ проживає майже 2 млн.

"Вони хотіли б брати участь у виборах президента в Україні, але на території РФ закриті всі виборчі дільниці", - сказала Москалькова.

Нагадаємо, на засіданні ЦВК 31 грудня 2018 року з переліку закордонних виборчих дільниць були видалені постійні ділянки, які раніше розташовувалися в Російській Федерації. У той же час ЦВК розширила межі своїх ділянок на територіях посольств України в Грузії, Фінляндії та Казахстані, за якими тепер закріплені також межі частин Росії.

Крім того, Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі врахувала прийняте Верховною радою рішення про неможливість участі представників Росії та осіб, які її представляють, спостерігачами на виборах президента України.