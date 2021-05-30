Потужна злива затопила Житомир: жителі влаштували водні розваги просто на вулицях

Після потужної зливи 30 травня вулиці Житомира були затоплені. Місцеві жителі викладають в соцмережах відео з водними розвагами посеред міста.

Житомиряни плавали по вулиці на надувному матраці, а дехто влаштував розваги на водяному мотоциклі. Відповідні кадри оприлюднили в соцмережах.

Пішоходи були по коліна у воді, а транспорт виявився заблокованим.

Зазначається, що непрохідною стала вулиця Покровська та перехрестя Покровської та Грушевського.

Погода в Україні 30 травня продовжує бути дощовою. Через сильні зливи можливі підтоплення у західних областях.

Погода в Україні в неділю, 30 травня, очікується з рясними опадами у вигляді сильних дощів та гроз в більшості регіонів, при цьому південні області ще порадує сонце. Температура повітря в цілому ще знизиться.

У Чернігівській області через негоду виникли дві пожежі. Блискавки влучили в будинки, чим спричинили пожежу.

Протягом 30 травня в Києві також очікується дощова погода з грозами. Через ускладнення погоди у столиці оголосили перший рівень небезпечності. Фахівці нагадали, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.